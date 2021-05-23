Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Пьянич оценил сезон «Барселоны»

23 Мая 2021, 12:29,

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич сделал публикацию в Instagram, в которой оценил сезон своей команды.

«Почитай клубные цвета. Уважай команду. Отдавай всего себя за поле и за его пределами. Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я и другие игроки делали с первого дня. Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые ещё нет ответов. Обнимаю всех «кулес», до скорой встречи» - написал Пьянич.

Напомним, «Барселона» заняла 3 место в чемпионате Испании и завоевала национальный кубок. Что до Лиги чемпионов, то каталонцы вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Миралем Пьянич
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
23 Мая 2021, 15:47

Унылое д#@%мо - вот оценка сезона, только кубок Испании красит впечатление от нынешнего сезона...

0
Juve96
23 Мая 2021, 12:56

Маур его к себе заберёт

0
Sergo
23 Мая 2021, 12:38

Пьяный днарь лучше бы оценил свою игру и состояние своей пятой точки, которая протирала лавку.

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