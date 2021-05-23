​Пьянич оценил сезон «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич сделал публикацию в Instagram, в которой оценил сезон своей команды.

«Почитай клубные цвета. Уважай команду. Отдавай всего себя за поле и за его пределами. Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я и другие игроки делали с первого дня. Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые ещё нет ответов. Обнимаю всех «кулес», до скорой встречи» - написал Пьянич.

Напомним, «Барселона» заняла 3 место в чемпионате Испании и завоевала национальный кубок. Что до Лиги чемпионов, то каталонцы вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив «ПСЖ».