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Гризманн: «Я очень счастлив за «Атлетико», за Симеоне и Коке»

22 Мая 2021, 23:00,

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн посетовал на слабую игру команды в ответственные моменты сезона. В этом француз видит причину не самого лучшего футбольного года «блауграны».

- С начала сезона у нас все было неважно. Тем не менее, 2021 год получился практически идеальным. Но, это правда, мы провалили важные матчи. Больно это признавать, но так и есть, - приводит слова Гризманна Marca. - Сейчас нужно отдохнуть и посмотреть, что мы можем улучшить в командном отношении, чтобы победить в следующем году.

- Нужно поздравить «Атлетико». Я очень счастлив за них, за Чоло [Диего Симеоне - прим.] и Коке, - добавил француз, игравший за «матрасников» с 2014 по 2019 год.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн
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