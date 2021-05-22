Гризманн: «Я очень счастлив за «Атлетико», за Симеоне и Коке»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн посетовал на слабую игру команды в ответственные моменты сезона. В этом француз видит причину не самого лучшего футбольного года «блауграны».

- С начала сезона у нас все было неважно. Тем не менее, 2021 год получился практически идеальным. Но, это правда, мы провалили важные матчи. Больно это признавать, но так и есть, - приводит слова Гризманна Marca. - Сейчас нужно отдохнуть и посмотреть, что мы можем улучшить в командном отношении, чтобы победить в следующем году.

- Нужно поздравить «Атлетико». Я очень счастлив за них, за Чоло [Диего Симеоне - прим.] и Коке, - добавил француз, игравший за «матрасников» с 2014 по 2019 год.