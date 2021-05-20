Семья Месси настаивает на трансфере в «ПСЖ»

Отец и брат форварда «Барселоны» Лионеля Месси настаивают на том, чтобы аргентинский нападающий перешёл в «ПСЖ».

Французский ресурс Le Parisien делится информацией, что отец Месси, который и является его агентом, предлагает задуматься о переезде в Париж. Такого же мнения придерживается и брат Лионеля. Источник уверяет, что в случае перехода в «ПСЖ» аргентинец получит повышенную заработную плату, а также крупный бонус за решение задач.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июле 2021 года, но стороны пока что не пришли к новому соглашению. Месси не устраивает, что команда заняла всего лишь третье место в чемпионате Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Также нет компромисса по финансовой стороне вопроса. Есть информация об интересе к Лео со стороны «Манчестер Сити».