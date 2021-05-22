​Куман: «В августе мы бы согласились на такой сезон»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий по поводу результата сезона. Не так давно каталонцы держали в своих руках судьбу чемпионского титула Примеры, но в итоге они финишируют на 3 или 4 месте.

«В августе мы бы согласились на такой сезон, в котором мы боремся за титул до последних нескольких туров. Проблема в том, что из-за нашей игры и из-за победы в Кубке Испании ожидания выросли. Думаю, что с учётом проблем сезон получился неплохим. Но и не очень хорошим», - сказал Куман во время пресс-конференции.

В субботу, 22 мая, «Барселона» завершит сезон гостевым матчем против «Эйбара».