Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Куман: «В августе мы бы согласились на такой сезон»

22 Мая 2021, 10:55,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий по поводу результата сезона. Не так давно каталонцы держали в своих руках судьбу чемпионского титула Примеры, но в итоге они финишируют на 3 или 4 месте.

«В августе мы бы согласились на такой сезон, в котором мы боремся за титул до последних нескольких туров. Проблема в том, что из-за нашей игры и из-за победы в Кубке Испании ожидания выросли. Думаю, что с учётом проблем сезон получился неплохим. Но и не очень хорошим», - сказал Куман во время пресс-конференции.

В субботу, 22 мая, «Барселона» завершит сезон гостевым матчем против «Эйбара».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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