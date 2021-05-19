«Барселона» думает о продаже ряда игроков. Среди них Пике и Гризманн

В ближайшее трансферное окно «Барселона» собирается кардинально обновить состав.

Каталонская газета Marca сообщает, что «Барселона» готова продать Жерара Пике, Хорде Альбу и Серджи Бускетса, если поступят хорошие предложения. Кто же будет точно выставлен на трансферный рынок, так это Антуан Гризманн. Руководство «Барсы» не жалуется на выступления французского нападающего, однако их не устраивает его заработная плата. Также на деньги, вырученные от продажи Гризманна, можно приобрести других футболистов. Испанские журналисты отмечают, что «сине-гранатовых» не устраивает уровень игры Самюэля Умтити, Миралема Пьянича и Мартина Брэйтуэйта.

Кроме того, «Барселона» до сих пор не продлила контракт с Лионелем Месси, который по некоторым данным уже ведёт переговоры с «Манчестер Сити».