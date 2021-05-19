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В «Атлетико» прокомментировали возможный обмен Гризманн - Фелиш

19 Мая 2021, 14:41,

В среду стало известно о том, что «Барселона» была бы не против обмена форвардами с «Атлетико». Антуан Гризманн мог бы вернуться в Мадрид, где он стал настоящей европейской звездой, а в обратном направлении мог бы последовать Жоау Фелиш, который пока не может оправдать вложенные в него громадные средства.

- Нет ни единого шанса на уход Фелиша, - приводит слова президента «Атлетико» Энрике Сересо El Larguero. - Ему нужно адаптироваться, но когда это случится, он станет одним из самых важных футболистов в мире. Игроки - не машины, у них бывают хорошие и плохие дни.

Трансфер Фелиша обошелся «Атлетико» в 127 млн евро, 21-летний игрок отметился 10 голами в 39 матчах за клуб в текущем сезоне.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн, Жоау Фелиш
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