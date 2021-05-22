«Барселона» вырвала победу над «Эйбаром», Черышев помог «Валенсии» отправить «Уэску» в Сегунду

|
22 Мая 2021, 20:56,
|
|
В чемпионате Испании завершились некоторые матчи последнего тура.
«Барселона», выставившая смешанный состав, лишь на 81-й минуте забила победный мяч в ворота вылетающего «Эйбара» (1:0). В параллельном матче «Валенсия» сыграла по нулям против «Уэски». Этот результат привел к вылету последней в Сегунду вместе с «Вальядолидом» и «Эйбаром». Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте.
Протокол игры
|81' Гризманн Антуан (0:1)
Йоэл Родригес • Корреа Робер 76' ( Бигас Педро ( 76') • Паулу Оливейра 76' ( Посо Алехандро ( 76') • Арбилья Анайц • Луиш Рафаэл • Инуи Такаси • Папа Диоп 62' ( Альварес Серхио ( 62') • Атьенса Мигель • Хиль Бриан 46' ( Педро Леон ( 46') • Кике Гарсия • Энрич Серхи 77' ( Кике Гонсалес ( 77')
Запасные: Гарсия Алеш • Магунагойтиа Хонми • Бургос Эстебан • Ресио Хосе • Кевин Родригес • Муто Йосинори • Анхель Хосе
Нето Мурара • Дест Серджино • Араухо Рональд • 78'Мингеса Оскар 46' ( Юмтити Самуэль ( 46') • Фирпо Жуниор 23' 46' ( Брайтвайт Мартин ( 46') • Де Йонг Френки 74' ( Пьянич Миралем ( 74') • Бускетс Серхио • 74'Мориба Илайкс 55' ( Пуч Рикард ( 55') • Тринкан Франсишку 46' ( Альба Жорди ( 46') • Гризманн Антуан • Дембеле Усман
Запасные: Пенья Иньяки • Пике Херард • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Тенас Арнау
22 мая. Стадион "Ипуруа" (Эйбар).
Протокол игры
Фернандес Альваро III • Вавро Денис 69' ( Сильва Гастон ( 69') • Пулидо Хорхе • Сиовас Димитрис • 55'Маффео Пабло 75' ( Лопес Педро ( 75') • Феррейро Давид 34' 85' ( Окадзаки Синджи ( 85') • Сеоане Хайме 85' ( Гарсия Борха I ( 85') • Рико Микель 70' ( Думбия Идрисса ( 70') • Гомес Серхио • Мир Рафа • Рамирес Сандро
Запасные: Андрес Фернандес • Карлос Хуан Реал • Москера Педро
Силлессен Яспер • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго 20' 89' ( Мангала Эльяким ( 89') • Дьякаби Муктар • Лато Тони • Ли Кан Ин 81' ( Муса Юнус ( 81') • Солер Карлос • Рачич Урош • Гуэдеш Гонсалу 77' ( Черышев Денис ( 77') • Макси Гомес 81' ( Вальехо Ману ( 81')
Запасные: Ферру • Васс Даниэль • Олива Кристиан • Гайя Хосе • Пиччини Кристиано • Хауме Доменек • Санчес Алехандро • Гамейро Кевин
22 мая. Стадион "Эль-Алькорас".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Валенсия, Денис Черышев, Уэска
Интриги параллельных матчей не было.
Куман устроил смотр резерва.
Утешительным результат этого смотра никак не назовёшь. Эйбар был минимум не хуже. Добавлю, что и с третьим составом блауграны такого быть не должно.
Барса, мы с тобой.)))
Барса с резервом отбывала номер , и если бы не фукс от Гризи была бы унылая ничья ...