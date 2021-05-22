Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» вырвала победу над «Эйбаром», Черышев помог «Валенсии» отправить «Уэску» в Сегунду

22 Мая 2021, 20:56,

В чемпионате Испании завершились некоторые матчи последнего тура.

«Барселона», выставившая смешанный состав, лишь на 81-й минуте забила победный мяч в ворота вылетающего «Эйбара» (1:0). В параллельном матче «Валенсия» сыграла по нулям против «Уэски». Этот результат привел к вылету последней в Сегунду вместе с «Вальядолидом» и «Эйбаром». Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте.

Протокол игры  
Эйбар 0:1 Барселона
    81' Гризманн Антуан (0:1)
Йоэл Родригес Корреа Робер   76' (Бигас Педро (   76') Паулу Оливейра   76' (Посо Алехандро (   76') Арбилья Анайц Луиш Рафаэл Инуи Такаси Папа Диоп   62' (Альварес Серхио (   62') Атьенса Мигель Хиль Бриан   46' (Педро Леон (   46') Кике Гарсия Энрич Серхи   77' (Кике Гонсалес (   77')
Запасные: Гарсия Алеш Магунагойтиа Хонми Бургос Эстебан Ресио Хосе Кевин Родригес Муто Йосинори Анхель Хосе
Нето Мурара Дест Серджино Араухо Рональд   78' Мингеса Оскар   46' (Юмтити Самуэль (   46') Фирпо Жуниор   23'   46' (Брайтвайт Мартин (   46') Де Йонг Френки   74' (Пьянич Миралем (   74') Бускетс Серхио   74' Мориба Илайкс   55' (Пуч Рикард (   55') Тринкан Франсишку   46' (Альба Жорди (   46') Гризманн Антуан Дембеле Усман
Запасные: Пенья Иньяки Пике Херард Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Тенас Арнау
22 мая. Стадион "Ипуруа" (Эйбар).
Протокол игры  
Уэска 0:0 Валенсия
Фернандес Альваро III Вавро Денис   69' (Сильва Гастон (   69') Пулидо Хорхе Сиовас Димитрис   55' Маффео Пабло   75' (Лопес Педро (   75') Феррейро Давид   34'   85' (Окадзаки Синджи (   85') Сеоане Хайме   85' (Гарсия Борха I (   85') Рико Микель   70' (Думбия Идрисса (   70') Гомес Серхио Мир Рафа Рамирес Сандро
Запасные: Андрес Фернандес Карлос Хуан Реал Москера Педро
Силлессен Яспер Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Гильямон Уго   20'   89' (Мангала Эльяким (   89') Дьякаби Муктар Лато Тони Ли Кан Ин   81' (Муса Юнус (   81') Солер Карлос Рачич Урош Гуэдеш Гонсалу   77' (Черышев Денис (   77') Макси Гомес   81' (Вальехо Ману (   81')
Запасные: Ферру Васс Даниэль Олива Кристиан Гайя Хосе Пиччини Кристиано Хауме Доменек Санчес Алехандро Гамейро Кевин
22 мая. Стадион "Эль-Алькорас".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Валенсия, Денис Черышев, Уэска
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Комментарии (2)
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0
779
22 Мая 2021, 21:05

Интриги параллельных матчей не было.
Куман устроил смотр резерва.
Утешительным результат этого смотра никак не назовёшь. Эйбар был минимум не хуже. Добавлю, что и с третьим составом блауграны такого быть не должно.
Барса, мы с тобой.)))

1
ARTUR
22 Мая 2021, 21:03

Барса с резервом отбывала номер , и если бы не фукс от Гризи была бы унылая ничья ...

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