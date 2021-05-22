​Месси ответил на вопрос «трудно ли быть Месси»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси дал интервью Ole, в котором поговорил о детстве, о переезде в Испанию и о других вещах. Среди прочего, форвард ответил на вопрос, трудно ли ему быть самим собой.

«Трудно ли быть Месси? Иногда ты хочешь остаться незамеченным и заняться обычными делами, например, сходить в торговый центр. Но это сложнее, ведь тебя все узнают и просят фото. Иногда у тебя не лучший день, и ты не в настроении. Люди просят у тебя автограф или хотят сфотографироваться, хотя тебе не хочется ни с кем сталкиваться.

Бывает, человек просит вас о фото и ждёт, что вы улыбнётесь или даже просит об этом, а ты не в настроении. С этим мне приходится жить, я не жалуюсь», - сказал Месси.