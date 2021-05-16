Икарди хочет вернуться в Серию А. «Ювентус» и «Милан» думают о покупке форварда

Мауро Икарди собирается вернуться в чемпионат Италии после двух лет в «Пари Сен-Жермен».

Как говорится в издании Calciomercato, Икарди уже сообщил руководству «ПСЖ» о том, что хочет покинуть клуб по завершению сезона. Главным приоритетом для аргентинца является Серия А. Агенты футболиста уже сделали предложение «Милану» и «Ювентусу». Туринцы взяли время на раздумье, потому что ещё неизвестно, попадут ли они в Лигу чемпионов на следующий сезон. От этого зависит планирование на год. «Россонери» же не устраивают финансовые условия трансфера, но они готовы идти на компромиссы.

Важным критерием выбора новой команды считается желание жены Икарди проживать в Италии, особенно в Милане. В текущем сезоне Мауро 19 раз вышел на поле, забив семь мячей.