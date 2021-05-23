Роналду сам попросил Пирло оставить его в запасе

На последний матч в сезоне главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не включил нападающего Криштиану Роналду в основной состав.

Как узнал итальянский офис Sky Sports, португалец сам попросил у главного тренера оставить его в запасе из-за сильной усталости. Матч против «Болоньи» станет для «Ювентуса» не только последним в сезоне, но и решающим в гонке за Лигу чемпионов. «Милан» и «Наполи» находятся выше в турнирной таблице на одно очко. Если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, Роналду может покинуть команду.

В «Ювентус» Роналду перешёл в 2018 году. С «Ювентусом» Роналду дважды стал чемпионом страны. В этом сезоне Криштиану выиграл с «Ювентусом» Кубок Италии».