Португальский клуб сделал Буффону «предложение, от которого невозможно отказаться»

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22 Мая 2021, 20:41,
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет Турин в конце сезона, но намерен играть и дальше. 43-летний футболист заявил, что рассмотрит предложения из Италии и других стран.
Португальский «Уш Белененсеш» обратился к ветерану: «Привет, Джануиджи Буффон. У нас есть предложение, от которого невозможно отказаться. Как насчет переезда в Лиссабон и игры за четырехкратных чемпионов Португалии, которые пытаются вернуться на вершину?»
В клубе первого дивизиона Лиссабона обещают Буффону прекрасный вид на реку Тагуш. «УШ Белененсеш» идет по пути «Пармы», после банкротства начинает путь наверх с седьмой лиги и сейчас возглавляет пятую.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон