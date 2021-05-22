Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Португальский клуб сделал Буффону «предложение, от которого невозможно отказаться»

22 Мая 2021, 20:41,

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет Турин в конце сезона, но намерен играть и дальше. 43-летний футболист заявил, что рассмотрит предложения из Италии и других стран.

Португальский «Уш Белененсеш» обратился к ветерану: «Привет, Джануиджи Буффон. У нас есть предложение, от которого невозможно отказаться. Как насчет переезда в Лиссабон и игры за четырехкратных чемпионов Португалии, которые пытаются вернуться на вершину?»

В клубе  первого дивизиона Лиссабона обещают Буффону прекрасный вид на реку Тагуш. «УШ Белененсеш» идет по пути «Пармы», после банкротства начинает путь наверх с седьмой лиги и сейчас возглавляет пятую.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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