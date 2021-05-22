Португальский клуб сделал Буффону «предложение, от которого невозможно отказаться»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет Турин в конце сезона, но намерен играть и дальше. 43-летний футболист заявил, что рассмотрит предложения из Италии и других стран.

Португальский «Уш Белененсеш» обратился к ветерану: «Привет, Джануиджи Буффон. У нас есть предложение, от которого невозможно отказаться. Как насчет переезда в Лиссабон и игры за четырехкратных чемпионов Португалии, которые пытаются вернуться на вершину?»

В клубе первого дивизиона Лиссабона обещают Буффону прекрасный вид на реку Тагуш. «УШ Белененсеш» идет по пути «Пармы», после банкротства начинает путь наверх с седьмой лиги и сейчас возглавляет пятую.