«Ливерпуль» готов купить Рэмзи у «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» готов пойти на снижение трансферной стоимости полузащитника Аарона Рэмзи.

Валлийский футболист оценивается в 20 миллионов евро, но если «Ливерпуль», который хотел бы приобрести игрока, сделает предложение, то «Ювентус» продаст Рэмзи и за 12 миллионов евро. Итальянский клуб учитывает и фактор заработной платы Аарона. Портал Tutto Juve сообщает, что «Юве» не устраивает зарплата плеймейкера.

Рэмзи перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2019 году, но за два сезона в составе «старой синьоры» не сыграл и 50 матчей. Контракт с бывшим чемпионом Италии подразумевает зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.