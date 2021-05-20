Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ливерпуль» готов купить Рэмзи у «Ювентуса»

20 Мая 2021, 14:09,

Туринский «Ювентус» готов пойти на снижение трансферной стоимости полузащитника Аарона Рэмзи. 

Валлийский футболист оценивается в 20 миллионов евро, но если «Ливерпуль», который хотел бы приобрести игрока, сделает предложение, то «Ювентус» продаст Рэмзи и за 12 миллионов евро. Итальянский клуб учитывает и фактор заработной платы Аарона. Портал Tutto Juve сообщает, что «Юве» не устраивает зарплата плеймейкера. 

Рэмзи перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2019 году, но за два сезона в составе «старой синьоры» не сыграл и 50 матчей. Контракт с бывшим чемпионом Италии подразумевает зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Ливерпуль, Аарон Рэмзи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола