​Роналду отреагировал на выход «Ювентуса» в Лигу чемпионов

«Ювентус» таки-смог пробиться в Лигу чемпионов. Команда Андреа Пирло в воскресенье обыграла «Болонью» (4:1), а «Наполи» в параллельном матче допустил осечку в дуэли против «Вероны» (1:1).

После игры Криштиану Роналду опубликовал в Instagram несколько фотографий. На первой он прикладывает палец к губам, будто бы призывая критиков замолчать. Второе фото сделано в раздевалке «Ювентуса», где футболисты отмечают финиш в топ-4.

«До конца!» - написал Роналду в подписи к фотографиям.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.