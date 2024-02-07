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«Наполи» раскрыл сумму, которую получил за трансфер Мин Джэ в «Баварию» официально

07 Февраля 2024 • 18:42 Комментировать
Милан
...
Наполи
11.02 22:45

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился информацией о том, сколько клуб заработал на продаже защитника Ким Мин Джэ в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, 27-летний футболист сменил клубную прописку прошлым летом.

«Реальный гонорар, который мы получили от «Баварии» за Ким Мин Джэ, составляет 42 миллиона евро, а не 57 миллионов, как сообщали некоторые СМИ. Мы знали, что он хочет уйти», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне южнокорейский футболист появился на поле в 22 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча, не сделав при этом голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аурелио Де Лаурентис Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023 ещё теги

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