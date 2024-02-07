Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился информацией о том, сколько клуб заработал на продаже защитника Ким Мин Джэ в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, 27-летний футболист сменил клубную прописку прошлым летом.

«Реальный гонорар, который мы получили от «Баварии» за Ким Мин Джэ, составляет 42 миллиона евро, а не 57 миллионов, как сообщали некоторые СМИ. Мы знали, что он хочет уйти», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне южнокорейский футболист появился на поле в 22 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча, не сделав при этом голевых передач.