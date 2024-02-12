«Милан» проводит один из лучших сезонов в Серии А в современной истории

«Милан» обыграл «Наполи» в матче 24-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли победила с минимальным счётом благодаря голу Тео Эрнандеса, забитому на 25-й минуте встречи. После 24-х сыгранных матчей в активе «россонери» 52 набранных очка – третий для клуба показатель в современной истории на данной дистанции, докладывает Opta. Ещё более впечатляющий результат был зафиксирован лишь дважды за всю эпоху трёх очков за победу – в сезоне-1995/96 (53 очка) и 2003/04 (61).

Любопытно, что «Милан», несмотря на свои успехи, отстаёт от лидирующего «Интера» на восемь очков, сыграв при этом на один матч больше.