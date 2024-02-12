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Чемпионат Италии. Серия А

Маццарри: «Наполи» будет бороться как минимум за четвёртое место»

12 Февраля 2024 • 02:10 Комментировать
Милан
1:0
Наполи

Рулевой «Наполи» Вальтер Маццарри рассказал о целях команды на остаток сезона.

Действующие чемпионы полностью проваливают кампанию и уже не могут претендовать на защиту титула. После поражения от «Милана» (0:1) команда осталась на девятой строчке в таблице с 35 набранными очками. Отставание от «Аталанты», занимающей четвёртое место, составляет семь баллов.

«Наша цель – выиграть как можно больше матчей. Несмотря на проблемы с травмами, сегодня мы показали отличную игру и не заслуживали поражения, хотя в соперниках была одна из лучших команд лиги.

Многим из тех, кто опережает нас в таблице, ещё предстоит приехать в Неаполь, поэтому я уверен, что мы будем бороться как минимум за четвёртое место», – высказался в интервью DAZN Маццарри.

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