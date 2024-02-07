«Я сказал ему «проваливай!» – де Лаурентис об увольнении Руди Гарсии

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал о подробностях увольнения Руди Гарсии с поста главного тренера команды. Напомним, пару месяцев назад француза на посту наставника «партенопеи» заменил Вальтер Маццарри.

«Во время матча с «Эмполи» я говорил ему, что он совершил ошибку. В перерыве я зашёл в раздевалку и спросил: «Какого чёрта ты делаешь? Ты хочешь, чтобы мы проиграли?». В конечном итоге мы действительно проиграли. Когда всё закончилось, я сказал ему: «Проваливай!», – цитирует де Лаурентиса журналист Николо Скира.

«Наполи» сейчас занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Скоро команда Мадзарри сыграет с каталонской «Барселоной» в ⅛ финала Лиги чемпионов.