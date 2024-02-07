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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» определился, кого хочет купить на замену Мбаппе

07 Февраля 2024 • 12:58 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Французский «ПСЖ» определился с футболистом, которого хочет приобрести на замену нападающему Килиану Мбаппе, который ближайшим летом наверняка покинет команду на правах свободного агента.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что парижанам очень нравится Рафаэл Леау из «Милана», у которого в контракте прописаны отступные в районе 130 миллионов евро. При этом руководство «ПСЖ» ещё не обозначило португальца своей приоритетной целью на лето.

Леау в нынешнем сезоне отметился тремя голами и шестью результативными передачами в итальянской Серии А. 24-летний португалец ранее выступал во Франции в составе «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
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