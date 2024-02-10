Тео Эрнандес: «Криштиану – настоящая легенда, пример для остальных»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о Криштиану Роналду, с которым ранее вместе выступал за мадридский «Реал».

«Криштиану – настоящая легенда, пример для остальных. Он очень мне помог, когда я прибыл в «Реал» в 19 лет. Роналду был одним из игроков, который больше всех помогал молодёжи чувствовать себя комфортно. Я многому научился у Криштиану. Было привилегией разделять с ним одну раздевалку», – цитирует Эрнандеса Diario AS.

Эрнандес в нынешнем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А в составе «Милана». Защитник в своё время не смог пробиться в основной состав мадридского «Реала».