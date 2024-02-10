Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько будет получать Зелиньски в «Интере»

10 Февраля 2024 • 11:00 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
1 4.50 X 3.55 2 1.88
Через 8 ч. 30 мин.

Итальянская пресса раскрыла подробности соглашения между миланским «Интером» и полузащитником «Наполи» Пётром Зелиньски. Напомним, 29-летний поляк должен присоединиться к «нерадзурри» ближайшим летом на правах свободного агента.

Журналист Николо Скира утверждает, что полузащитник подпишет контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. При этом футболист будет зарабатывать 4,5 миллионов евро в год. Для сравнения, в «Наполи» Зелиньски за этот же период получает 6,5 миллионов. Руководство предлагало поляку новый контракт, но с более низкой зарплатой.

Напомним, летом у Зелиньски сорвался переезд в Саудовскую Аравию. Недавно «Наполи» исключил игрока из заявки на плей-офф Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
11:00
Стало известно, сколько будет получать Зелиньски в «Интере»
02:29
Рома - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:34
Актуальный прогноз и ставка на матч Рома – Интер Милан чемпионата Италии – 10 февраля 2024
09 Февраля
19:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рома — Интер Милан — чемпионата Италии — 10 февраля 2024
17:42
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рома — Интер Серии А — 10 февраля 2024
03:38
Жиру отказал клубу АПЛ в январе
01:00
Моуринью: «Я хотел подписать де Росси в «Интер» и «Реал»
08 Февраля
22:19
Пранделли: «Интер» достаточно силён, чтобы победить во всех турнирах»
21:27
«Интер» установил солидный ценник на Лаутаро Мартинеса
15:50
«Бавария» и два английских клуба поспорят за Дюмфриса
07 Февраля
15:22
Агент Азмуна: «Мы очень довольны Сердаром, он в отличной форме»
06 Февраля
22:56
Кандела: «Моуринью допустил несколько ошибок, при де Росси «Рома» смотрится иначе»
21:10
«Интер» завершит подписание Зелиньски в феврале
19:25
«Рома» - «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle
05 Февраля
14:47
Аллегри: «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет»
12:05
Лаутаро Мартинес: «Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного игрока для команды»
11:59
Индзаги – о Паваре: «Мы подписали отличного игрока»
11:54
Индзаги: «У Зоммера не было никакой работы в матче с «Ювентусом», он получил хороший отдых»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии «Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор «Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.02.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Лацио Лацио
3.35 3.30 2.12
Видео
10.02.24 в 20:00
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
3.75 3.40 1.98
Видео
10.02.24 в 22:45
Сассуоло Сассуоло
Торино Торино
3.05 3.30 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
11:00 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько будет получать Зелиньски в «Интере»
10:21 · Италия. Серия А
Эрнандес отреагировал на информацию о переходе Мбаппе в «Реал»
10:10 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес ответил, хочет ли вернуться в «Реал»
09:48 · Италия. Серия А
Влахович получил награду в Серии А
04:50 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Мне кажутся преждевременными разговоры об увольнении Пиоли»
04:16 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Не вижу почвы для сравнения Чалханоглу с Пирло - Андреа уникален»
03:56 · Италия. Серия А
«Болонья» готова выкупить Салемакерса
02:44 · Италия. Серия А
Директор «Удинезе» рассказал, каким клубам интересен Самарджич
00:47 · Италия. Серия А
«Эмполи» одолел конкурентов из «Салернитаны», забив три гола после двух ударов в створ
00:44 · Италия. Серия А
36-летний Кандрева отметился уникальным достижением
00:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А может пригласить Жоржиньо
09 Февраля
23:40 · Италия. Серия А
​«Непобедимых нет» - Де Росси о матче с «Интером»
23:34 · Италия. Серия А
Тиав близок к возвращению - приступил к тренировкам в общей группе
23:31 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Играть с Пулишичем - сплошное удовольствие»
23:27 · Италия. Серия А
Директор «Фрозиноне»: «За Суле следят клубы из АПЛ, Лиги 1 и Ла Лиги, он может заиграть в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем