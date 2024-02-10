Стало известно, сколько будет получать Зелиньски в «Интере»

Итальянская пресса раскрыла подробности соглашения между миланским «Интером» и полузащитником «Наполи» Пётром Зелиньски. Напомним, 29-летний поляк должен присоединиться к «нерадзурри» ближайшим летом на правах свободного агента.

Журналист Николо Скира утверждает, что полузащитник подпишет контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. При этом футболист будет зарабатывать 4,5 миллионов евро в год. Для сравнения, в «Наполи» Зелиньски за этот же период получает 6,5 миллионов. Руководство предлагало поляку новый контракт, но с более низкой зарплатой.

Напомним, летом у Зелиньски сорвался переезд в Саудовскую Аравию. Недавно «Наполи» исключил игрока из заявки на плей-офф Лиги чемпионов.