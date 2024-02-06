Отец Зелиньски: «Пётр уже решил своё будущее»

Богуслав Зелиньски, отец полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски, объявил о том, что его сын покинет свою нынешнюю команду в конце сезона. Ранее сообщалось, что поляк уже договорился о трансфере в миланский «Интер» на правах свободного агента ближайшим летом.

«Пётр уже решил своё будущее, он покинет «Наполи» по окончании сезона, но при этом продолжит выступать в Италии», – цитирует Богуслава журналист Николо Скира в социальных сетях.

Ранее «Наполи» исключил Зелиньски из заявки на плей-офф Лиги чемпионов, где команда Вальтера Маццарри в скором времени сыграет с каталонской «Барселоной» в ⅛ финала.