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Чемпионат Италии. Серия А

Отец Зелиньски: «Пётр уже решил своё будущее»

06 Февраля 2024 • 14:04 Комментировать
Милан
...
Наполи
11.02 22:45

Богуслав Зелиньски, отец полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски, объявил о том, что его сын покинет свою нынешнюю команду в конце сезона. Ранее сообщалось, что поляк уже договорился о трансфере в миланский «Интер» на правах свободного агента ближайшим летом.

«Пётр уже решил своё будущее, он покинет «Наполи» по окончании сезона, но при этом продолжит выступать в Италии», – цитирует Богуслава журналист Николо Скира в социальных сетях.

Ранее «Наполи» исключил Зелиньски из заявки на плей-офф Лиги чемпионов, где команда Вальтера Маццарри в скором времени сыграет с каталонской «Барселоной» в ⅛ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски

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МИЛАН НАПОЛИ
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