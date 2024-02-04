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«Арсенал» готов поспорить с «Челси» за Осимхена

04 Февраля 2024 • 23:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
11.02 17:00

Лондонский «Арсенал» планирует побороться за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

25-летний футболист с высокой вероятностью сменит клуб после завершения текущего сезона. Основным претендентом на нигерийца считается «Челси», однако «синим» придётся выдержать серьёзную конкуренцию в споре за звезду Серии А: как информирует Goal со ссылкой на Soccernet.ng, «Арсенал» всерьёз намерен побороться за Осимхена грядущим летом. В контракте игрока прописаны отступные – 130 млн евро.

Отметим, что Виктора Осимхена также связывают с возможным переходом в «ПСЖ»: парижский клуб, если верить слухам, видит в лидере атаки «Наполи» замену Килиану Мбаппе.

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Челси Арсенал Лондон ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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