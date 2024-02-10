Фелиш надеется, что сможет сыграть в первом матче с «Наполи»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш надеется, что сможет принять участие в первом матче с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Серхио Соле.

Напомним, в данный момент Фелиш восстанавливается после небольшой травмы, которую получил в конце января. Ранее сообщалось, что португалец пропустит из-за повреждения четыре недели, но футболист надеется, что сможет вернуться в строй раньше.

Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 21 февраля в Италии. В этом сезоне Фелиш отметился 7 голами и 5 ассистами во всех турнирах. Жоау выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико».