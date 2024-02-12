Пиоли: «В последние полтора месяца мы играем почти на уровне «Интера»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после минимальной победы над «Наполи».

Три очка «россонери» принёс гол Тео Эрнандеса, который состоялся на 25-й минуте поединка. Команда Пиоли занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А с 52 очками, уступая «Ювентусу» (53) и «Интеру» (60), имеющим по матчу в запасе.

«Не знаю, лучшее ли это из того, чего мы могли добиться, но в последние полтора месяца дела идут хорошо – мы почти на уровне «Интера», который проводит невероятный сезон.

Нет смысла оглядываться назад, нужно смотреть вперёд и стараться продолжать набирать очки в Серии А, а также побеждать в Лиге Европы. Это будет непросто», – заявил в беседе с DAZN Пиоли.