«ПСЖ» нашёл новую звёздную замену Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» уже раздумывает над заменой Килиану Мбаппе.

Звёздный форвард парижан с высокой вероятностью так и не продлит истекающий контракт – вместо этого он, как сообщили многочисленные ресурсы, отправится в мадридский «Реал». В «ПСЖ» уже работают над поиском замены 25-летнему французу. Согласно сведениям журналиста Джейсона Бёрта, новой целью гранда Лиги 1 стал Виктор Осимхен из «Наполи». Считается, что нигерийский нападающий вполне способен восполнить потерю Мбаппе.

Трансфер Осимхена обойдётся в 130 млн евро – такая сумма отступных прописана в контракте 25-летнего игрока с «Наполи». Интерес к лучшему бомбардиру прошлого розыгрыша Серии А также проявляет «Челси».