​Тео Эрнандес: «Мы не думаем о Скудетто»

Итальянский «Милан» обыграл в очередном, двадцать четвертом туре Серии А «Наполи», единственный гол матча забил Тео Эрнандес, воспользовавшийся отличной передачей португальского нападающего Рафаэла Леау. После матча Тео спросили, можно ли считать «Милан» претендентом на чемпионский титул. Ответ Тео оказался отрицательным:

- Нет. Мы просто делаем свою работу. Когда придет время дерби, спросите меня снова. После него. Сейчас мы думаем о следующем матче с «Ренном» в четверг, - цитирует слова Тео Эрнандеса pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в чемпионате Италии в 2022 году.