Капелло: «Если Леау продолжит раздавать такие передачи, то может и не забивать»

Итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан», не видит проблемы в снизившейся результативности Рафаэла Леау, если он при этом продолжит раздавать голевые передачи, как это было в игре против «Наполи». Португальский футболист вывел на свидание с голкипером Тео Эрнандеса, который принес клубу победу.

- Я не особо беспокоюсь по поводу результативности Леау, потому что если он будет продолжать раздавать такие передачи, то это не проблема, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Напомним, что Рафаэл Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.