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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Если Леау продолжит раздавать такие передачи, то может и не забивать»

14 Февраля 2024 • 05:42 Комментировать
Милан
1:0
Наполи

Итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан», не видит проблемы в снизившейся результативности Рафаэла Леау, если он при этом продолжит раздавать голевые передачи, как это было в игре против «Наполи». Португальский футболист вывел на свидание с голкипером Тео Эрнандеса, который принес клубу победу.

- Я не особо беспокоюсь по поводу результативности Леау, потому что если он будет продолжать раздавать такие передачи, то это не проблема,  - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Напомним, что Рафаэл Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.


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