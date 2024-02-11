Директор «Наполи»: «Мы ничего не имеем против Зелиньски»

Мауро Мелузо, занимающий должность директора «Наполи», ответил на вопрос о полузащитнике Петре Зелиньски.

Польский футболист отказался продлевать истекающий контракт с клубом, и в июле, судя по всему, перейдёт в «Интер» на правах свободного агента. Несмотря на сложившуюся ситуацию, хавбек попал в стартовый состав команды в матче против «Милана».

«Этот выбор сделан тренером. Клуб ставит ему никаких преград, и это подтверждает, что мы не имеем ничего против Зелиньски. Мы считаем его ценным игроком, который может принести много пользы до завершения срока контракта. Что касается его исключения из заявки в Лиге чемпионов, то здесь дело в правилах – они отличаются от того, что мы видим в Серии А», – сказал в интервью DAZN Мелузо.