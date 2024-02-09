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Чемпионат Италии. Серия А

Левандовски поделился ожиданиями от матчей с «Наполи»

09 Февраля 2024 • 12:11 Комментировать
Милан
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Наполи
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11.02 22:45

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матчей с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Самое главное в матчах с «Наполи» – это то, чтобы наша команда сыграла хорошо. Нам будет противостоять хороший клуб, но в то же время соперник сейчас испытывает проблемы в Серии А. Многое будет в наших руках. Нам нужно как следует постараться, чтобы выйти в четвертьфинал», – цитирует Левандовски Barca Universal.

В нынешнем сезоне Роберт отметился 9 голами и 5 ассистами в чемпионате Испании. Контракт польского нападающего с «Барселоной» истекает через полтора года.

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