Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матчей с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Самое главное в матчах с «Наполи» – это то, чтобы наша команда сыграла хорошо. Нам будет противостоять хороший клуб, но в то же время соперник сейчас испытывает проблемы в Серии А. Многое будет в наших руках. Нам нужно как следует постараться, чтобы выйти в четвертьфинал», – цитирует Левандовски Barca Universal.

В нынешнем сезоне Роберт отметился 9 голами и 5 ассистами в чемпионате Испании. Контракт польского нападающего с «Барселоной» истекает через полтора года.