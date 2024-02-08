Леау: «Роналду – мой кумир»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, кто в футбольном мире оказал на него наибольшее влияние.

Португалец зарекомендовал себя в качестве одной из главных звёзд Серии А последних лет. 24-летний игрок интересен множеству зарубежных грандов, но, по собственному признанию, совсем не горит желанием уходить из «Милана».

«Когда я приехал сюда, мне очень помогли Мальдини и Ибрагимович. Особенно это касается Златана. Криштиану Роналду? Конечно, для меня он кумир. Но единственные люди, с которых я беру пример с самого детства, – это мои родители», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Леау.