Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Роналду – мой кумир»

08 Февраля 2024 • 21:57 Комментировать
Милан
...
Наполи
11.02 22:45

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, кто в футбольном мире оказал на него наибольшее влияние.

Португалец зарекомендовал себя в качестве одной из главных звёзд Серии А последних лет. 24-летний игрок интересен множеству зарубежных грандов, но, по собственному признанию, совсем не горит желанием уходить из «Милана».

«Когда я приехал сюда, мне очень помогли Мальдини и Ибрагимович. Особенно это касается Златана. Криштиану Роналду? Конечно, для меня он кумир. Но единственные люди, с которых я беру пример с самого детства, – это мои родители», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Леау.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Февраля
15:38
«Арсенал» и «Челси» активно следят за двумя нападающими
07 Февраля
18:42
«Наполи» раскрыл сумму, которую получил за трансфер Мин Джэ в «Баварию»
15:56
​Президент «Наполи»: «Мы играем против команд с миллиардными долгами – их не должны допускать к чемпионату» 1
15:51
​Президент «Наполи» настроен снова выиграть скудетто в ближайшие годы
15:07
«Я сказал ему «проваливай!» – де Лаурентис об увольнении Руди Гарсии
12:58
«ПСЖ» определился, кого хочет купить на замену Мбаппе
06 Февраля
21:28
Агент: «Мотта не возглавит «Наполи» этим летом»
21:10
«Интер» завершит подписание Зелиньски в феврале
14:04
Отец Зелиньски: «Пётр уже решил своё будущее»
04 Февраля
23:59
«Арсенал» готов поспорить с «Челси» за Осимхена
23:16
Маротта – о Зелиньски: «Это отличный игрок для «Интера»
21:43
«ПСЖ» нашёл новую звёздную замену Мбаппе
00:55
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Клопп дал ответ «Барселоне» Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 22:45
Салернитана Салернитана
Эмполи Эмполи
2.40 3.40 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
21:57 · Италия. Серия А
Леау: «Роналду – мой кумир»
21:36 · Англия. Премьер-лига
​Кивиор может сменить «Арсенал» на клуб Серии А
21:36 · Италия. Серия А
Гаттузо может снова возглавить итальянский клуб слухи
21:27 · Италия. Серия А
«Интер» установил солидный ценник на Лаутаро Мартинеса слухи
21:12 · Италия. Серия А
​«Милан» может возглавить экс-тренер «Реала»
20:09 · Италия. Серия А
Эксперт считает Пиоли следующим тренером «Наполи»
19:39 · Италия. Серия А
​«Милан» потерял более ста миллионов в 2024 году
17:50 · Италия. Серия А
​«Интер» оформляет трансфер форварда
17:02 · Италия. Серия А
Все страны Евросоюза, кроме Испании, выступили против Суперлиги
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и два английских клуба поспорят за Дюмфриса
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» активно следят за двумя нападающими
13:28 · Италия. Серия А
У «Интера» и Лаутаро Мартинеса возникли разногласия
12:51 · Италия. Серия А
«Милан» показал новую форму фото
09:56 · Италия. Серия А
Манолас переходит в итальянский клуб
Все новости
Рекомендуем