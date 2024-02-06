«Интер» завершит подписание Зелиньски в феврале

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски в скором времени подпишет контракт с «Интером».

29-летний футболист решил не продлевать истекающий в июне контракт с «Наполи». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» находится в шаге от полной договорённости с поляком по условиям перехода, который состоится в июле. Сторонам осталось лишь урегулировать последние детали. В миланском клубе ожидают, что сделка будет закрыта уже в текущем месяце.

Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезона хавбек провёл 26 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, записав себе в актив по три забитых мяча и ассиста.