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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Наполи» настроен снова выиграть скудетто в ближайшие годы

07 Февраля 2024 • 15:51 Комментировать
Милан
...
Наполи
11.02 22:45

В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года. В новом чемпионате команда не так хороша – сейчас «адзурри» занимают седьмое место в турнирной таблице. При этом президент клуба Аурелио де Лаурентис позитивно настроен на будущее.

«Скудетто? Может быть, нам понадобится три года, чтобы снова выиграть чемпионат, но я буду усердно работать. Если мы не попадём в Лигу чемпионов в этом сезоне, это не значит, что я перестану финансировать команду. Я буду продолжать это делать, чтобы у нас были шансы снова стать чемпионами.

Я не хочу побеждать любой ценой: нужна целеустремлённость, правильные инвестиции и осознание того, что в Серии А есть ещё 19 команд», - слова де Лаурентиса приводятся на сайте «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи

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