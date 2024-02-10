Тео Эрнандес: «Если Камавинга захочет, он может даже сыграть на позиции голкипера»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался насчёт полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга. Напомним, хавбек «королевского клуба» начиная с прошлого сезона несколько раз выступал на левом фланге обороны.

«Когда я увидел Камавинга на позиции левого защитника, он ничуть меня не удивил. Эдуардо является конкурентоспособным зверем. Если он захочет, то может даже сыграть на позиции голкипера», – пошутил Эрнандес в интервью изданию DIario AS.

Отметим, что Камавинга и Эрнандес вместе выступают за сборную Франции. В конце 2022 года оба футболиста дошли с командой до финала чемпионата мира, но проиграли в серии пенальти сборной Аргентины.