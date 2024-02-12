«Милан» почти догнал «Ювентус» после победы над «Наполи»

В центральном матче 24-го тура Серии А «Милан» принимал «Наполи» и выглядел лучше действующего чемпиона. Джованни Симеоне создал первый момент в матче, но пробил рядом с каркасом. Миланцы тянули с реальной угрозой, но сразу забили. Быстрая атака хозяев по левому краю поля, Тео Эрнандес вывалился на ворота и с острого угла реализовал выход один на один с вратарем - 1:0. Рафаэл Леау прицельно атаковал из-за штрафной, но здесь вратарь выручил. Дальний удар Алессандро Флоренци с рикошетом, и голкипер гостей ногами остановил мяч, после чего его накрыл. Симеоне после перехвата мяча от радиуса штрафной направил его чуть выше нужной траектории. Хорошие, но неточные попытки у Маттео Политано и Рафаэла Леау. На 90-й минуте срезка от Яна-Карло Шимича могла лишить хозяев успеха, но мяч отскочил в штангу.

«Милан» заслуженно победил и находится всего в очке от идущего вторым «Ювентуса». Соперник - девятый.