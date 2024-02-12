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«Милан» почти догнал «Ювентус» после победы над «Наполи»

12 Февраля 2024 • 00:44 Комментировать
Милан
1:0
Наполи
окончен

В центральном матче 24-го тура Серии А «Милан» принимал «Наполи» и выглядел лучше действующего чемпиона. Джованни Симеоне создал первый момент в матче, но пробил рядом с каркасом. Миланцы тянули с реальной угрозой, но сразу забили. Быстрая атака хозяев по левому краю поля, Тео Эрнандес вывалился на ворота и с острого угла реализовал выход один на один с вратарем - 1:0. Рафаэл Леау прицельно атаковал из-за штрафной, но здесь вратарь выручил. Дальний удар Алессандро Флоренци с рикошетом, и голкипер гостей ногами остановил мяч, после чего его накрыл. Симеоне после перехвата мяча от радиуса штрафной направил его чуть выше нужной траектории. Хорошие, но неточные попытки у Маттео Политано и Рафаэла Леау. На 90-й минуте срезка от Яна-Карло Шимича могла лишить хозяев успеха, но мяч отскочил в штангу.

«Милан» заслуженно победил и находится всего в очке от идущего вторым «Ювентуса». Соперник - девятый.

Протокол игры  
Милан1:0Наполи
(1:0) Эрнандес Тео25'  
Меньян МайкКалабрия Давиде 37' (Флоренци Алессандро ( 37') Кьяер Симон 66' (Шимич Ян-Карло ( 66') Габбия МаттеоЭрнандес Тео  90'Адли ЯсинБеннасер Исмаэль 65' (Муса Юнус ( 65') Пулишич Кристиан 81' (Хименес Алехандро ( 81') Лофтус-Чик РубенЛеау РафаэлЖиру Оливье 80' (Йович Лука ( 80')
Запасные: Спортьелло МаркоТерраччано ФилиппоОкафор НоаЭхува Элету ВикторМиранте Антонио
Голлини ПьерлуиджиЭстигор Лео 46' (Политано Маттео ( 46') Ррахмани АмирЖуан Жезус  85' 90' (Нгонж Сириль ( 90') Ди Лоренцо ДжованниЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 76' (Оливера Матиас ( 76') Маццокки Паскуале 76' (Линдстрём Йеспер ( 76') Кварацхелия ХвичаСимеоне Джованни 55' (Распадори Джакомо ( 55')
Запасные: Контини НикитаНатанТраоре ХамедДендонкер ЛеандерКаюсте Йенс
11 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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