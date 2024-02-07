​Президент «Наполи»: «Мы играем против команд с миллиардными долгами – их не должны допускать к чемпионату»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о финансовой ситуации в итальянском футболе.

«В футболе предстоит сделать много изменений. Мы являемся единственной командой в Италии с положительным финансовым балансом. Мы играем против команд с миллиардными долгами, которых нельзя допускать к чемпионату.

Мы очень стараемся, но зарабатываем на 50% меньше, чем «Интер», «Ювентус» и «Милан». Мы будем стараться дальше», - слова де Лаурентиса приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт 11 февраля – против «Милана» на выезде.