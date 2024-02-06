Агент: «Мотта не возглавит «Наполи» этим летом»

Агент Дарио Канови, представляющий интересы рулевого «Болоньи» Тьяго Мотты, исключил назначение специалиста в «Наполи».

Неаполитанцы проводят неудачный сезон, и предстоящим летом, вероятно, вновь будут искать нового тренера. Одним из потенциальных кандидатов считается Тьяго Мотта, за успехами которого также следят другие статусные клубы.

«Его будущее определённо не связано с «Наполи». Он не возглавит команду, даже если де Лаурентис выкупит у «Болоньи» ключевых игроков, как Зиркзее и Калафьори. У Тьяго другие планы», – заявил Канови.

По некоторым данным, Тьяго Мотта получал предложения от «Наполи» ещё прошлым летом, когда клуб покинул Лучано Спаллетти.