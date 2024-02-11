«Милан» и «Наполи» назвали составы на очную битву

В воскресенье, 11 февраля, «Милан» примет у себя дома «Наполи» в рамках матча 24-го тура итальянской Серии А.

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Калабрия, Кьяер, Габбия, Эрнандес, Беннасер, Адли, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Стартовый состав «Наполи»: Голлини (вр), Эстигор, Ррахмани, Жезус, ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Маццокки, Кварацхелия, Симеоне.

Начало матча Серии А между «Миланом» и «Наполи» запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.