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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли сравнялся с Сакки по матчам у руля «Милана» – больше только у четырёх тренеров

11 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать
Милан
1:0
Наполи
1 2.02 X 3.65 2 3.75
1-й тайм

Стефано Пиоли настиг легендарного Арриго Сакки по количеству матчей, проведённых во главе «Милана».

«Россонери» принимают в родных стенах «Наполи» в поединке 24-го тура Серии А. Для Пиоли это 220-й матч во всех турнирах в качестве главного тренера «Милана» – пятый показатель в истории клуба наряду с Арриго Сакки. Выше в списке располагаются только Нильс Лидхольм (277), Фабио Капелло (300), Нерео Рокко (339) и Карло Анчелотти (420).

Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года.

Следить за матчем «Милан» – «Наполи» можно в формате текстовой трансляции от LiveResult.

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Милан Фабио Капелло Карло Анчелотти Арриго Сакки Стефано Пиоли Нильс Лидхольм Нерео Рокко ещё теги

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МИЛАН НАПОЛИ
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