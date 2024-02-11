Пиоли сравнялся с Сакки по матчам у руля «Милана» – больше только у четырёх тренеров

Стефано Пиоли настиг легендарного Арриго Сакки по количеству матчей, проведённых во главе «Милана».

«Россонери» принимают в родных стенах «Наполи» в поединке 24-го тура Серии А. Для Пиоли это 220-й матч во всех турнирах в качестве главного тренера «Милана» – пятый показатель в истории клуба наряду с Арриго Сакки. Выше в списке располагаются только Нильс Лидхольм (277), Фабио Капелло (300), Нерео Рокко (339) и Карло Анчелотти (420).

Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года.

Следить за матчем «Милан» – «Наполи» можно в формате текстовой трансляции от LiveResult.