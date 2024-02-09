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«Аталанта» может продать де Кетеларе сразу после выкупа игрока у «Милана»

09 Февраля 2024 • 21:53 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
1 3.90 X 3.30 2 2.05
11.02 20:00

Полузащитник Шарль де Кетеларе, арендованный «Аталантой» у «Милана», может покинуть Серию А.

Как известно, клуб из Бергамо работает над выкупом бельгийца у «россонери». Сделка обойдётся «Аталанте» в 22 млн евро без учёта бонусов. По информации Calciomercato, сразу после этого де Кетеларе может быть выгодно продан в клуб Английской премьер-лиги. На 22-летнего футболиста есть спрос, и сам он заинтересован в переезде в Англию.

Шарль де Кетеларе записал на свой счёт девять забитых мячей и семь результативных передач в 26 поединках за «Аталанту» в текущей кампании. Летом 2022 года «Милан» купил игрока у «Брюгге» за 36,5 млн евро.

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