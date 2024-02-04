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«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе слухи

04 Февраля 2024 • 00:55 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

В «Пари Сен-Жермен» готовятся к скорому уходу нападающего Килиана Мбаппе.

Француз не планирует продлевать контракт, истекающий по окончании сезона, и рассчитывает перебраться в мадридский «Реал» – об этом сообщают всё больше источников. Как информирует журналист Жюльен Лорен, в «ПСЖ» готовятся к возможному расставанию с Мбаппе, поэтому уже определились с приоритетным вариантом на замену звёздному форварду. По данным источника, руководство гранда Лиги 1 видит сменщика чемпиона мира в Рафаэле Леау из «Милана».

Ранее парижане уже фигурировали в числе претендентов на португальца, интерес к которому также приписывается мадридскому «Реалу» и грандам АПЛ.

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Милан ПСЖ Килиан Мбаппе Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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