В «Пари Сен-Жермен» готовятся к скорому уходу нападающего Килиана Мбаппе.

Француз не планирует продлевать контракт, истекающий по окончании сезона, и рассчитывает перебраться в мадридский «Реал» – об этом сообщают всё больше источников. Как информирует журналист Жюльен Лорен, в «ПСЖ» готовятся к возможному расставанию с Мбаппе, поэтому уже определились с приоритетным вариантом на замену звёздному форварду. По данным источника, руководство гранда Лиги 1 видит сменщика чемпиона мира в Рафаэле Леау из «Милана».

Ранее парижане уже фигурировали в числе претендентов на португальца, интерес к которому также приписывается мадридскому «Реалу» и грандам АПЛ.