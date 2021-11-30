Агент Левандовски: «Неудивительно, что большинство фанатов не согласны с результатами борьбы за «Золотой мяч»

После того, как нападающему Роберту Левандовски во второй раз подряд не посчастливилось получить «Золотой мяч», о результатах голосования высказался и агент футболиста Пини Захави. Специалист не постеснялся в открытую усомниться в справедливости случившегося.

«Конечно, я поздравляю Лионеля Месси. Но, эта награда ему не принадлежит. Ее достоин Роберт, именно он заслужил признание в этом году. Неудивительно, что большинство фанатов не согласны с итогами борьбы за эту престижную индивидуальную премию. Тот вечер должен был запомниться позированием Левандовски с «Золотым мячем» в руках», - приводит слова Захави издание Bayern & Germany.

Напомним, что форвард сборной Польши отстал от Лео на 33 голоса.