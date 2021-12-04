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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Мюллера 11 ассистов в текущем сезоне – это лучший показатель среди топ-5 лиг

04 Декабря 2021 • 21:46 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

Отметившись результативной передачей на Роберта Левандовски в начале матча между «Баварией» и дортмундской «Боруссией», полузащитник мюнхенцев стал абсолютным лидером по этому показателю среди топ-5 лиг Европы, об этом свидетельствует статистический портал Squawka.

Для немецкого плейкера это уже одиннадцатый ассист в сезоне. Примечательно, что три из них Мюллеру удалось оформить в одном поединке – против «Униона» в Бундеслиге в конце октября.

Проследить за тем, удастся ли 32-летнему футболисту улучшить свой результат во второй половине встречи, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru. По состоянию на 55-ю минуту в матче ничья – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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окончен Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр
окончен Майнц 3:0 Вольфсбург
окончен Боруссия Д 2:3 Бавария
05.12  17:30 Штуттгарт ... Герта 2.41 3.7 2.8
05.12  19:30 Боруссия М ... Фрайбург 2.05 3.75 3.5
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