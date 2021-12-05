​Арбитр матча «Боруссия» - «Бавария» объяснил свои решения – ранее дортмундцы его жёстко раскритиковали

Феликс Цвайер дал комментарий по поводу ключевых своих решений в матче между дортмундской «Боруссией» и «Баварией», проходившем в субботу вечером.

Напомним, что «Бавария» победила в Дортмунде со счётом 3:2. После финального свистка Эрлинг Холанн назвал Феликса Цвайера высокомерным, а Джуд Беллингхем и вовсе задался вопросом, «чего можно ожидать от судьи, участвовавшего в договорных матчах».

«Пенальти из-за руки Хуммельса? Я увидел контакт мяча и руки в игре, но я не мог понять, была рука выставлена или нет. ВАР подсказал, что рука была в неестественном положении, поэтому я посмотрел эпизод сам.

Возможный пенальти на Ройсе? Контакт был в верхней части тела. Я не давал такие пенальти, потому что мы хотим, чтобы на поле была борьба. Нужно реже вмешиваться в игру свистками.

Почему я не посмотрел момент с Ройсом на видео? Могу объяснить. Когда футболист играет рукой, мне нужно видео, чтобы оценить положение руки. А в моменте с Ройсом я полностью видел ситуацию, и ВАР не возражал», - приводит слова Цвайера Kicker со ссылкой на эфир немецкого Sky.