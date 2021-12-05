​Фанаты «Боруссии» скандировали фамилию Месси, когда Левандовски наносил удар

В субботу вечером в чемпионате Германии проходил матч между «Боруссией» из Дортмунда и «Баварией». В концовке встречи, уже при счёте 2:3, Роберт Левандовски пробивал штрафной удар. Фанаты «Боруссии» пытались повлиять на настроение поляка, скандируя фамилию Лионеля Месси. Это хорошо слышно на кадрах телетрансляции.

Напомним, что в начале недели Лионель Месси завоевал «Золотой мяч», опередив в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

Вряд ли Роберта Левандовски слишком огорчили скандирования фанатов «Боруссии». Поляк оформил дубль, а его команда набрала три очка в Дортмунде.