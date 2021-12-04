«Боруссия» из Дортмунда забила «Баварии» два мяча, но в концовке проиграла

Центральный матч первого круга Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Баварией» получился соответствующим рангом. Здесь были голы Эрлинга Холанна и Роберта Левандовски, каждая команда вела в счете и уступала, а победный мяч был забит в концовке с пенальти, когда дубль оформил Роберт Левандовски. Не обошлось и без красной карточки (Марко Розе).
Победа со счетом 3:2 позволила «Баварии» оторваться от соперника на четыре очка.
Протокол игры
|Боруссия Д
|2:3
|Бавария
|(1:0) Брандт Юлиан 5'
|9' Левандовски Роберт (1:1)
|44' Коман Кингсли (1:2)
|(2:2) Холанн Эрлинг 48'
|77' Левандовски Роберт (2:3)
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 82' ( Шульц Нико ( 82') • Дауд Махмуд 60' ( Мален Дониэлл ( 60') • Джан Эмре • 51'Брандт Юлиан 70' ( Вольф Мариус ( 70') • Ройс Марко • Беллингхем Джуд • 86'Холанн Эрлинг 82' ( Тиггес Штеффен ( 82')
Запасные: Рейньер Жезус • Витсель Аксель • Понграчич Марин • Загаду Дан-Аксель • Хитц Mapвин
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен • Юпамекано Део • 90'Эрнандес Люка 74' ( Зюле Никлас ( 74') • Альфонсо Дэвис • Горецка Леон 65' ( Гнабри Серж ( 65') • Толиссо Корентен • Коман Кингсли 88' ( Ньянзу Танги ( 88') • Мюллер Томас • Сане Лерой 65' ( Мусиала Джамал ( 65') • Левандовски Роберт 88'
Запасные: Тильман Малик • Рока Марк • Ричардс Омар • Фрюхтль Кристиан
04 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).