Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда забила «Баварии» два мяча, но в концовке проиграла

04 Декабря 2021 • 22:35 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

Центральный матч первого круга Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Баварией» получился соответствующим рангом. Здесь были голы Эрлинга Холанна и Роберта Левандовски, каждая команда вела в счете и уступала, а победный мяч был забит в концовке с пенальти, когда дубль оформил Роберт Левандовски. Не обошлось и без красной карточки (Марко Розе).

Победа со счетом 3:2 позволила «Баварии» оторваться от соперника на четыре очка.

Протокол игры  
Боруссия Д 2:3 Бавария
(1:0) Брандт Юлиан 5'    
    9' Левандовски Роберт (1:1)
    44' Коман Кингсли (1:2)
(2:2) Холанн Эрлинг 48'    
    77' Левандовски Роберт (2:3)
Кобель Грегор Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   82' (Шульц Нико (   82') Дауд Махмуд   60' (Мален Дониэлл (   60') Джан Эмре   51' Брандт Юлиан   70' (Вольф Мариус (   70') Ройс Марко Беллингхем Джуд   86' Холанн Эрлинг   82' (Тиггес Штеффен (   82')
Запасные: Рейньер Жезус Витсель Аксель Понграчич Марин Загаду Дан-Аксель Хитц Mapвин
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Юпамекано Део   90' Эрнандес Люка   74' (Зюле Никлас (   74') Альфонсо Дэвис Горецка Леон   65' (Гнабри Серж (   65') Толиссо Корентен Коман Кингсли   88' (Ньянзу Танги (   88') Мюллер Томас Сане Лерой   65' (Мусиала Джамал (   65') Левандовски Роберт   88'
Запасные: Тильман Малик Рока Марк Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан
04 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аугсбург 2:3 Бохум
окончен Байер Л 7:1 Гройтер Фюрт
окончен Арминия 1:1 Кёльн
окончен Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр
окончен Майнц 3:0 Вольфсбург
окончен Боруссия Д 2:3 Бавария
05.12  17:30 Штуттгарт ... Герта 2.41 3.7 2.8
05.12  19:30 Боруссия М ... Фрайбург 2.05 3.75 3.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
22:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда забила «Баварии» два мяча, но в концовке проиграла
22:20 · Германия. Бундеслига
Левандовски установил ещё один рекорд Бундеслиги
21:46 · Германия. Бундеслига
У Мюллера 11 ассистов в текущем сезоне – это лучший показатель среди топ-5 лиг
21:27 · Германия. Бундеслига
​Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по голам на чужих полях
21:19 · Германия. Бундеслига
Тедеско – среди претендентов на пост главного тренера «РБ Лейпцига» слухи
20:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
19:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил 7 мячей, также победили «Хоффенхайм», «Майнц» и «Бохум»
18:08 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» может остаться без главного тренера
12:05 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 4 декабря 2021
10:55 · Германия. Бундеслига
«Матч ТВ» проведёт трансляцию трёх европейских матчей в эти выходные
00:22 · Германия. Бундеслига
«Унион» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг»
03 Декабря
22:27 · Германия. Бундеслига
Жером Боатенг: «Может Левандовски надо забить через себя с центра поля, чтобы получить «Золотой мяч» 2
20:42 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Возможно, Левандовски разочарован из-за «Золотого мяча»
14:33 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов побороться с «Барселоной» за Адейеми слухи
09:20 · Германия. Бундеслига
Левандовски не планирует переходить в «Реал»
Все новости
Рекомендуем