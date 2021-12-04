«Боруссия» из Дортмунда забила «Баварии» два мяча, но в концовке проиграла

Центральный матч первого круга Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Баварией» получился соответствующим рангом. Здесь были голы Эрлинга Холанна и Роберта Левандовски, каждая команда вела в счете и уступала, а победный мяч был забит в концовке с пенальти, когда дубль оформил Роберт Левандовски. Не обошлось и без красной карточки (Марко Розе).

Победа со счетом 3:2 позволила «Баварии» оторваться от соперника на четыре очка.