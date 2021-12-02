Эрнандес: «Бавария» едет в Дортмунд, чтобы победить

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес рассказал, чего ждет от противостояния с дортмундской «Боруссией» в рамках 14-го тура Бундеслиги.

По его мнению, «Бавария» находится в отличной форме. Футболист отметил, что мюнхенский клуб нацелен исключительно на победу.

«Наша команда находится в очень хороших кондициях. Мы усердно работаем как физически, так и тактически. Мы идем в лидерах, у нас отличный коллектив.

Безусловно, отправляемся в Дортмунд за победой. Нужно завоевать три очка и оставаться на вершине», — приводит слова Эрнандеса MiaSanMia.

Поединок «Боруссия» — «Бавария» начнется 4 декабря в 20:30 мск.