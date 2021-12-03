Нагельсманн: «Возможно, Левандовски разочарован из-за «Золотого мяча»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн в очередной раз прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч», в котором его подопечный Роберт Левандовски занял второе место. Тренер ответил на вопрос журналиста, как это «поражение» Лионелю Месси отобразится на игре польского форварда.

«Не сказать, что сейчас Роберт выглядит раздраженным. Ему может быть неприятно, ведь он заслужил награду. Надо уже думать о будущем. Возможно, он разочарован, но необходимо превратить эту ситуацию в новую энергию и мотивацию», - поделился Нагельсманн на пресс-конференции накануне матча с «Боруссией» Дортмунд в рамках Бундеслиги.