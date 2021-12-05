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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски подвёл итоги матча с «Боруссией»

05 Декабря 2021 • 09:13 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

Ведущий форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о вчерашней победе над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. В этом поединке поляк оформил дубль.

«Думаю, болельщикам очень понравилась эта игра. «Бавария» провел свой не лучший матч, было несколько грубых ошибок. Но важно то, что мы заслуженно победили. Сейчас мы испытываем проблемы с составом, однако вышедшие на поле игроки показали свой высокий класс», - приводит слова польского бомбардира пресс-служба клуба.

После 14 туров «Бавария» с 34 очками лидирует в Бундеслиге, опережая «Боруссию» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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