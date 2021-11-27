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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер – о «Золотом мяче»: «Тут нечего обсуждать, он должен достаться Левандовски»

27 Ноября 2021 • 23:17 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
04.12 20:30

У полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера спросили, кого он считает главным фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Немец долго не задумывался и дал довольно короткий и лаконичный ответ.

«Тут нечего обсуждать, награда должна достаться Роберту Левандовски», - заявил футболист в эфире Sky Sports.

Уточним, что церемония вручения самого престижного индивидуального приза в мировом футболе состоится уже в понедельник, 29-го ноября. Примечательно, что в сеть уже попало несколько «сливов» результатов голосования и ни в одном из них польский форвард не стал победителем – свое предпочтение журналисты отдают Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Золотой Мяч Роберт Левандовски
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