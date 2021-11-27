Мюллер – о «Золотом мяче»: «Тут нечего обсуждать, он должен достаться Левандовски»

У полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера спросили, кого он считает главным фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Немец долго не задумывался и дал довольно короткий и лаконичный ответ.

«Тут нечего обсуждать, награда должна достаться Роберту Левандовски», - заявил футболист в эфире Sky Sports.

Уточним, что церемония вручения самого престижного индивидуального приза в мировом футболе состоится уже в понедельник, 29-го ноября. Примечательно, что в сеть уже попало несколько «сливов» результатов голосования и ни в одном из них польский форвард не стал победителем – свое предпочтение журналисты отдают Лионелю Месси.