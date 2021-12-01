«Боруссия» отозвала все 67 тысяч билетов на поединок с «Баварией» из-за ожидаемых ограничений посещаемости

4 декабря «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Баварией» в поединке 14-го тура Бундеслиги.

Хозяева продали все 67 тысяч билетов на встречу. По информации Kicker, «Боруссия» была вынуждена отозвать их. Все покупатели получат обратно потраченные деньги.

В клубе ожидают, что в ближайшее время правительство введет новые ограничения в части массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Пока непонятно, будет ли это полный запрет на посещение стадионов либо частичный. Если какой-то процент все же будет допущен, «Боруссия» заново запустит продажу билетов.

Поединок начнется 4 декабря в 20:30 по московскому времени.